Weiter zu wenige Ganztagsplätze an Schulen

Kommt das Kind in die Schule, ist es für die Mutter wieder vorbei mit substantieller Berufstätigkeit: So war es in den westdeutschen Bundesländern vor 15 Jahren noch in mehr als 90 Prozent der Fälle. Denn zumindest in den Grundschuljahren hieß es dann, den Nachwuchs nach dem Unterricht mittags nach dem Unterricht mit Selbstgekochtem zu Hause zu empfangen. Doch seither hat sich etwas getan: Einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge besuchte im Schuljahr 2015/2016 im Bundesdurchschnitt jeder vierte Schüler (39,3 Prozent) eine Einrichtung mit sogenanntem Ganztagsangebot gegenüber 9,8 Prozent 2002/2003. Dabei gibt es von Bundesland zu Bundesland noch immer enorme Differenzen. So besuchten in Hamburg mehr als 90 Prozent der Kinder eine Ganztagsschule, in Bayern dagegen gerade mal 16 Prozent.

Um bis zum Jahr 2025 flächendeckend entsprechende Einrichtungen für 80 Prozent der Schüler zu schaffen, wären laut Studie unter anderem me...