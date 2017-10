Streit um Machtaufteilung in Linksfraktion

Von »Hauen und Stechen« in der Linkspartei war am Dienstag in der Onlineausgabe der Hannoverschen Allgemeinen die Rede. Tatsächlich bietet Die Linke derzeit ein Bild der Zerstrittenheit. Am Dienstag begann in Potsdam eine Klausurtagung ihrer neuen Bundestagsfraktion.

Dort sollte unter anderem über Anträge entschieden werden, die den beiden Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger – letzterer hat bei der Wahl am 24. September erstmals ein Mandat für das Berliner Parlament gewonnen – einen Einfluss auf die Arbeit der Fraktion sichern sollen, der bisher unüblich war. Die designierten Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch lehnen d...