Fisch! Fisch! Fisch!

Der Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga droht langweilig zu werden. Nach einem knappen Drittel der Spielzeit haben sich an der Spitze der SC Paderborn und der 1. FC Magdeburg abgesetzt. Nur Fortuna Köln kann noch einigermaßen folgen, dann klafft in der Tabelle schon eine Lücke. Bei den Enteilten macht sich verständlicherweise niemand Sorgen um Eintönigkeit im Titelkampf: »30 Punkte nach zwölf Spieltagen, das ist schon geil«, jubelte der Magdeburger Coach Jens Härtel nach dem 2:0-Auswärtserfolg beim VfL Osnabrück, dem vierten Sieg ohne Gegentor in Folge. Björn Rother und Philip Türpitz (per Elfmeter) hatten das Endresultat schon nach gut 20 Minuten herausgeschossen, gekonnt mauerte es der FCM ins Ziel.

Gerne vorne mitmischen würde auch Hansa Rostock. Zwar liegt man nach der 0:1-Niederlage bei Carl Ze...