Die Kollegen können’s besser

Bestimmen Arbeiter und Angestellte im Betrieb mit, wird in der Regel alles besser. Von Gewerkschaften erreichte Tarifverträge drücken in der Regel die Löhne nach oben; Betriebsräte sorgen für ein besseres Klima in der Bude und schützen Beschäftigte vor Bosswillkür. Und wenn dann auch noch Kollegen im Aufsichtsrat eines größeren Unternehmens sitzen, wird bisweilen sogar eine anständige Personalpolitik betrieben. Zumindest wird letzteres von einem Forschungsprojekt am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) belegt. Gefördert wurde es durch die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung.

Für die Arbeitsbedingungen sei es entscheidend, ob Unternehmen Energie in die Personalentwicklung steckten, so Robert Scholz vom WZB. Hierher gehörten etwa die gute Ausbildung der Azubis oder die Frage, ob auch ältere Beschäftigte noch Karrieremöglichkeiten hätten. Und gerade bei Zusammenschlüssen von Unternehmen spiele die Personalstrategie eine herausra...