Lufthansa bietet für Alitalia

Nachdem die Deutsche Lufthansa AG erst in der vergangenen Woche zum großen Profiteur der Air-Berlin-Pleite wurde (siehe jW vom 13. Oktober), hat man nun den nächsten strauchelnden Konkurrenten im Visier. Der Konzern will einem Medienbericht zufolge 500 Millionen Euro für Teile der insolventen italienischen Fluggesellschaft Alitalia bieten. Das berichtete die italienische Zeitung Corriere della Sera am Montag.

Die Übernahmepläne enthielten zudem die Vernichtung von rund 6.000 Arbeitsplätzen bei der ehemals staatlichen Airline sowie die Streichung von Kurz- und Mittelstreckenflügen. Am Montag abend endete die Angebotsfrist für Alitalia. Der irische Billigflieger Ryanair hatte zunächst auch Interesse gezeigt, Ende...