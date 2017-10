Ehrlich währt am längsten

Einen wunderschönen guten Morgen! In seiner Amtszeit als Auswahllehrer der argentinischen »Albiceleste« tat Daniel Alberto Passarella alles, um sich noch unbeliebter zu machen, als er ohnehin schon war.

1978 war er noch Menottis »Gran Capitán« bei der gewonnenen Heim-WM gewesen. Nationaltrainer wurde er, nachdem Alfío »Coco« Basile bei der WM bei den Yanquees 1994 mit der »Albiceleste« nicht über das Achtelfinale (2:3 gegen Rumänien) hinausgekommen war. Eine seiner ersten Amtshandlungen war ein Dekret, das die Nationalspieler anwies, sich die Haare schneiden zu lassen und ihnen Ohrringe verbot.

Freilich musste man sich für die nächste WM erst noch qualifizieren. Der Weg führte im Apiril 1997 in die gefürchtete Höhe von La Paz (3600 Meter über dem Meeresspiegel). 23 Tage lang akklimatisierten sich die Argentinier in der Grenzstadt La Quiaca in der silberländischen Hochebene. In Bolivien wurde Passarella wie erwartet aggressiv empfangen und gleich bei der e...