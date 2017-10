Hartmann, Fábri

Am Sonntag wird Wolfgang Lindner 90 Jahre alt. Den kennen Sie nicht? Es handelt sich um ein Autorenpseudonym des DEFA-Regisseurs Siegfried Hartmann. Er ist zwar schon seit 25 Jahren Rentner, aber trotzdem in vieler Munde. Seine Filme – »Das Feuerzeug« (1959), »Das verhexte Fischerdorf« (1962), »Schneeweißchen und Rosenrot« (1979) … – laufen mehrmals im Jahr auf verschiedenen Kanälen. Für Kinder- und Märchenfilme zu brennen begann der gebürtige Schlesier 1953 als Assistent bei Wolfgang Staudtes Film vom kleinen Muck. Darüber wird leicht vergessen, dass Hartmann auch andere Themen in die Öffentlichkeit brachte. Interessant und aktuell ist heute etwa sein Film »Nach Abpfiff Mord« aus der Reihe »Kriminalfälle ohne Beispiel«, der 1974 bereits Korruption und Gier nach Extraprofiten im Profifußball der...