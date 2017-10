Struktur sucht Aufgabe

Als die »Gemeinschaft Unabhängiger Staaten« (GUS) nach dem Ende der Sowjetunion 1991 ins Leben gerufen wurde, war sie als eine Art Mediationsgremium gedacht, das die »Scheidung« der ehemaligen Sowjetrepubliken in zivilisierten Bahnen abwickeln sollte. Das zugrundeliegende Interesse war also ein negatives. Die baltischen Staaten und Georgien machten von Anfang an nicht mit, die Ukraine nur von Fall zu Fall, ähnlich Usbekistan. Der Zusammenschluss war von Anfang an gekennzeichnet durch fehlende Verbindlichkeit.

Am heutigen Mittwoch treffen sich in Sotschi die Staatschefs der GUS, bereits gestern kamen die Außenminister zusammen. Doch schon der Vorlauf zeigt, wie locker die Zusammenhänge geworden sind. So hielt es die amtliche belarussische Agentur Belapan am Montag für meldenswert, dass Präsident Alexander Lukaschenko sein Kommen beim Geburtstagsanruf bei Wladimir Putin noch einmal ausdrücklich bestätigt habe. Der kirgisische Staatschef Aslambek Atambajew d...