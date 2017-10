Streik gegen Pflegekollaps

Erneut hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) die Beschäftigten in den Krankenhäusern zu Streiks und Aktionen für mehr Personal aufgerufen. Am Dienstag begannen im Klinikum Frankfurt-Höchst, im Uniklinikum Gießen und Marburg, in den bayerischen Kreiskliniken Günzburg-Krumbach und im Klinikum Augsburg sowie in der Düsseldorfer Uniklinik Arbeitsniederlegungen, die bis zum heutigen Mittwoch abend andauern sollen. Mit der Marienhausklinik Ottweiler im Saarland wird sich erstmals auch eine katholische Einrichtung anschließen. Damit will die Gewerkschaft ihrer Forderung nach Tarifverträgen zur Entlastung des Personals Nachdruck verleihen.

In einigen Krankenhäusern – wie den SHG-Kliniken und dem Universitätsklinikum des Saarlands – wird über solche Tarifregelungen bereits verhandelt. An der Berliner Charité wurde der vor anderthalb Jahren vereinbarte Tarifvertrag zum Gesundheitsschutz nach einem einwöchigen Streik wieder in Kraft gesetzt, die Verha...