Chaotische Zustände

Eine Woche nach dem Sturm »Xavier« beginnt sich der Bahnverkehr in Nord- und Ostdeutschland erst langsam wieder zu normalisieren. Nach sechs Tagen war beispielsweise die wichtige ICE-Verbindung zwischen Berlin und Hamburg in beiden Richtungen endlich wieder befahrbar. Das teilte die Deutsche Bahn AG (DB) am Dienstag mit. Zuvor mussten die Züge zwischen den beiden Metropolen weiträumig über Stendal und Uelzen umgeleitet werden. Fahrgäste kamen deshalb etwa eine Stunde später als geplant in der Hansestadt an. Am Dienstag hatte die DB auf der Fernverkehrsstrecke Dortmund–Bremen–Hamburg den Betrieb wieder aufgenommen. Die IC-Züge zwischen Hamburg und dem Ostseebad Binz fahren hingegen nach Angaben der DB erst ab kommenden Montag wieder regulär.

Das Unwetter war am vergangenen Donnerstag über den Norden und Osten der BRD hinweggefegt und hatte Spuren der Verwüstung und gar Todesopfer hinterlassen. Tausende Bäume wurden entwurzelt und stürzten auf Schienen, Str...