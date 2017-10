Wie nah ran an die SPD?

Wie sind die vergangenen vier Jahre aus Sicht der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) zu bewerten? Dieser Frage gingen die Teilnehmer am Dienstag, dem zweiten Tag des turnusgemäß stattfindenden Gewerkschaftstages, nach. Sowohl bei der Einschätzung der noch amtierenden Regierungskoalition als auch hinsichtlich der Verbandsentwicklung unterschieden sich die Aussagen des Gewerkschaftsvorstands und der Delegierten teils deutlich.

Im Geschäftsbericht, in dem die IG-BAU-Führung die Zeit von 2013 bis 2016 resümiert, wird auch das Agieren der Bundesregierung bewertet. Diese habe in der EU auf »Sparmaßnahmen und eine marktliberale Politik« gedrängt. Für die Organisation sei so »ein schwieriges Umfeld für gewerkschaftliche Interessenvertretung« entstanden; zugleich sei »die Kehrtwende zu einem sozialeren Europa nicht geschafft« worden.

Dennoch kommt die Führung der Gewerkschaft zu einem bemerkenswerten Urteil über die Koalition aus CDU/CSU und SPD: ...