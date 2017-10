Glück und vorbei

In einem improvisierten Kino in einem besetzten Haus in Berlin-Mitte in der Fehrbelliner Straße wurde 1996 ein Film von 1990 gezeigt: »Der Mann der Friseuse« von Patrice Leconte. Der Mann ist Jean Rochefort, die Friseuse Anna Galiena.

Ich wurde dahin eingeladen von Peter, den ich aus Halle kannte und der in Berlin Philosophie studierte. Peter war mir in vielem gleich, in anderem waren wir gänzlich verschieden. Peter war der Sohn einer deutschen Mutter und eines russischen Vaters, so wie ich der Sohn einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Vaters. Ich groß, er klein, beide geschorene Schädel mit Brille und kompatible Plattensammlungen. Während er Adorno paukte, moderierte ich für Geld boulevardeske Radiosendungen und spielte gleichzeitig unter einem Nome de guerre den Linksaußen in der PDS, Rückennummer 7. Gemeinsam hatten wir damals ein Gefühl: Wir waren frisch verliebt. Ich in eine sinnliche Nachrichtenredakteurin, er in eine temperamentvoll...