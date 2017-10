Atomstrom statt Verbrennungsmotor

Spinnen die Gallier, oder sind sie Avantgarde? Ab 2030 sollen in Paris nur noch Elektroautos auf den Straßen rollen. Bis dahin sollten Kraftfahrzeuge, die Diesel und Benzin brauchen, aus der französischen Hauptstadt verbannt werden, teilte deren Verwaltung am Donnerstag mit. Zwar habe die Regierung bereits vor, in ganz Frankreich ab dem Jahr 2040 Verbrennungsmotoren zu verbieten. Metropolen wie Paris bräuchten dafür aber Vorlauf, sagte der im Bürgermeisteramt für Transport zuständige Beamte, Christophe Najdovski. Transport sei der Hauptverursacher von Treibhausgasen, deren Freisetzung müsse zum Schutz der Umwelt ein...