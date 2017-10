Schlussfolgerungen aus der Bundestagswahl

Der Ältestenrat der Partei Die Linke veröffentlichte am Donnerstag ein von ihm am 5. Oktober unter Vorsitz von Hans Modrow verabschiedetes Positionspapier zum Ergebnis der Bundestagswahlen:

1. Ähnlich wie in den europäischen Nachbarländern haben die Bundestagswahlen, insgesamt gesehen, eine unübersehbare Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse nach rechts sichtbar gemacht. (…)

2. (…) Durch die Stärke und die Rolle der BRD wird diese Rechtstendenz weitere Impulse erhalten. Diese europäische Dimension blieb im Wahlkampf weitgehend unbeachtet, was auch für Die Linke gilt. Nach der Bestätigung einer konservativ-rechtspopulistischen Regierungskoalition in Norwegen müssen wir mit entsprechenden Verschiebungen der Kräfteverhältnisse in Österreich, Tschechien und Anfang 2018 in Italien rechnen.

3. (…) Die Linkspartei verfehlte ihr Ziel deutlich, erneut drittstärkste Kraft zu werden. Sie hat in allen ostdeutschen Flächenländern gegenüber 2013 spürbar an Zu...