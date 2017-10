»Nicht für Managementfehler büßen«

Nach der Ankündigung des Kaufhof-Managements vom Dienstag, den Beschäftigten die Löhne zu kürzen, hat die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag erste Schritte beschlossen. An etlichen Standorten sollen am heutigen Freitag bundesweit nichtöffentliche Betriebsversammlungen abgehalten werden.

Kaufhof-Arbeitsdirektor Peter Herlitzius hatte am Dienstag erklärt, ein neuer Tarifvertrag sei notwendig, um »wettbewerbsfähig« zu sein und damit die rund 21.500 Arbeitsplätze zu erhalten. Kaufhof könnte sich bei einem »Sondertarifvertrag« etwa Lohnerhöhungen aus den Tarifverträgen für den Einzelhandel ersparen sowie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld antasten.

Ve...