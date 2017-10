Als »Gefährder« gebrandmarkt

Bei der Passkontrolle am Düsseldorfer Flughafen wird Mohamed Hajib regelmäßig herausgewinkt – die Polizeibeamten wollen wissen, ob er Deutschland hasst. Er antworte dann: »Deutschland ist ein Rechtstaat, wenn mir hier jemand Unrecht zufügt, wende ich mich an das Gericht«, sagte der 36jährige Deutsch-Marokkaner am Donnerstag bei einer Informationsveranstaltung in den Räumen der Berliner Humboldt-Universität. Mit seinem Anwalt Hans-Eberhardt Schultz kämpft er um seine Rehabilitierung – und eine Entschädigung für sieben Jahre Haft in Marokko, wo er zeitweise schwerer Folter ausgesetzt war. Dorthin gereist war der Vater von drei kleinen Kindern gegen seinen Wunsch: Beamte des hessischen Landeskriminalamts hatten ihn bei einer »Gefährderansprache« im Februar 2010 am Flughafen Frankfurt am Main dazu gedrängt, nachdem er – aus Pakistan kommend – zunächst Verwandte in den Niederlanden hatte besuchen wollen.

Die Mitverantwortung deutscher Behörden ergibt sich a...