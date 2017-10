Bohnenplätzchen

Man möchte noch nicht an Weihnachten denken, gerade jetzt nicht, wo die Sonne so schön scheint. Dennoch könnte Michael Curtiz’ Film »Wir sind keine Engel« (USA 1955) vielleicht schon mal vorgemerkt werden, denn er unterscheidet sich eklatant und wohltuend von anderen Weihnachtsfilmen. Der Legende nach wurde er früher immer zur Adventszeit im Fernsehen gezeigt. Früher waren die Wiesen auch grün und saftig.

Schon das Wetter im Film ist für Mitteleuropäer kaum zu fassen. Wir befinden uns in Französisch-Guayana im Norden Südamerikas. Hier herrscht tropisches Wetter, 30 Grad sind das Mindeste, was ein Weihnachtsmann in diesem Gebiet aushalten muss. Der Film spielt im Jahr 1895. Drei Sträflinge sind von der Teufelsinsel, einer Strafkolonie, ausgebüxt, durch einen Zufall landen sie im Tante-Emma-Laden eines Ortes. Hier wollen sie sich mit Klamotten und anderen Dingen eindecken, um für die weitere Flucht ausgerüstet zu sein. Sollte der Besitzer des Lädchens bei d...