Dämonen sind auch im südkoreanischen Horrorthriller »The Wailing« keine erfreulichen Zeitgenossen. Spannung gewinnt der Film durch die Frage, auf was für einen Dämon eine Serie grausamer Morde im Städtchen Gokseong zurückgeht. Immerhin ist ziemlich schnell klar, dass die blutbefleckten Täter, die apathisch inmitten des von ihnen angerichteten Grauens hocken, keine Verantwortung tragen. Sind sie – wie die Rationalisten meinen – unter dem Einfluss halluzinogener Pilze durchgedreht? Oder steckt ein Fremder dahinter, ein geheimnisvoller alter Japaner, der in eine nahegelegene Berghütte eingezogen ist? In Betracht kommen auch ein geheimnisvolles Mädchen und ein Schamane, der eigentlich engagiert wurde, um das Böse zu bekämpfen. Und wenn man gerade beim Bösen ist: Ist das nicht der Fremdenhass der Dorfgemeinschaft? Zeigt nicht der M...