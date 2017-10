Stimmungstest für Maduro

In Venezuela werden am Sonntag die Gouverneure der 22 Bundesstaaten gewählt. Obwohl das südamerikanische Land zuletzt aus den internationalen Schlagzeilen verschwunden ist, bleibt die politische Lage angespannt, und auch der Druck aus dem Ausland lässt nicht nach. So berichtete die Nachrichtenagentur AFP am späten Mittwoch abend, dass sich die Mitgliedsstaaten der EU im Grundsatz darauf geeinigt hätten, Sanktionen gegen die Bolivarische Republik zu verhängen. Insbesondere die spanische Regierung dringt demnach auf die Strafmaßnahmen. Auch der Präsident des EU-Parlaments, Antonio Tajani – ein Gefolgsmann des früheren italienischen Ministerpräsidenten und Faschistenfreundes Silvio Berlus­coni –, hatte sich für Sanktionen gegen Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro und andere Regierungsmitglieder ausgesprochen.

Am Freitag (Ortszeit) sollte zudem am Sitz der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Washington ein »Oberster Gerichtshof (TSJ) im Exil« gegrü...