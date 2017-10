Trump zerschlägt »Obamacare«

US-Präsident Donald Trump treibt die Demontage der unter seinem Vorgänger Barack Obama eingeführten Krankenversicherung »Obamacare« voran. Am Donnerstag abend kündigte das Präsidialamt in Washington an, die Zahlungen des Bundes an Versicherer einzustellen. Der Schritt könnte Experten zufolge zu einem massiven Anstieg der Beiträge der Versicherten führen.

Bislang zahlt der Bund Gelder direkt an die Versicherer, um US-Bürger mit niedrigen Einkommen zu unterstützen. In diesem Jahr dürften diese Zahlungen sieben Milliarden Dollar betragen. Republikanische Abgeordnete hatten gegen die Subvention geklagt, weil Obama damit s...