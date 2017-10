Der neue Trainer der Bayern ist also ein alter: Jupp Heyn­ckes, Triple-Coach von 2013 und Hundehalter, soll in seiner vierten Amtszeit bei den Münchnern deren hochveranlagte Mannschaft in Form und bei Laune halten, auf dass wohl in der Sommerpause eine geordnete Übergabe an einen gewissen Julian N. erfolgen kann. Nach acht Minuten gegen Freiburg durfte Wurst-Uli sich in seiner Entscheidung für Heynckes (Rummenigge soll Tuchel favorisiert haben) bestätigt fühlen, das 1:0 erinnerte an die früheren Heynckes-Bayern mit ihrem intensiven Pressing und einem linearen, aber gut ausgeführten Flügelfokus im 4-2-3-1: Nach Ballverlust am Freiburger Strafraum gingen drei Münchner zackig ins vom 72jährigen geforderte Gegenpressing, der sodann wiedergewonnene Ball wurde nach zügiger Kombination so unangenehm von der Grundlinie hereingespielt, dass den unfreiwilligen Torschützen, den Freiburger Schuster, keinerlei Schuld traf.

Überhaupt kann man Freiburg keinen Vorwurf ma...