Irrtum im Jenseits

Das Flugzeug des Piloten Peter D. Carter gerät in einer der letzten Schlachten des Zweiten Weltkriegs unter Beschuss. Seine Besatzung hat er bereits aus dem brennenden Flugzeug springen lassen, sein Kopilot Bob wurde durch einen Bombensplitter getötet, und er selbst hat keinen funktionierenden Fallschirm mehr zur Verfügung. Sein letzter Kontakt zur Außenwelt ist die Stimme der amerikanischen Funkerin June, die ihm Mut zuspricht und in die er sich verliebt. Als Carter schließlich ohne Fallschirm abspringt, überlebt er auf wundersame Weise und wird an Land gespült. Sehr britisch. Und phantastisch. Und die anglo-amerikanische Freundschaft vertiefend. Also eben dann doch auch sehr bezaubernde: Propaganda. Mit David Niven ...