Von Frau zu Frau gestürzt

Am Ende seines neuen Romans, den man mit Fug und Recht einen historischen nennen darf, zählt Markus Orths 42 Titel auf, deren Lektüre ihn bei der Arbeit befruchtet haben, die er in seinem Text zum Teil auch häufiger zitiert. Orths’ Verständnis von einem historischen Roman sei Dank, handelt es sich dennoch nicht um staubtrockene Gelehrtenprosa – zu groß ist die Freude des Erzählers am Fabulieren.

Der Roman mit dem Titel »Max« handelt weniger vom surrealistischen Künstler Max Ernst (1891–1976), wiewohl er auf dessen biographischen Spuren wandelt. Von der Kindheit im rheinisch-katholischen Elternhaus – der Vater war Kunstmaler – bis zum Tod in der US-amerikanischen Einöde von Arizona an der Seite seiner vierten Ehefrau Dorothea, die ihn die letzten 33 Jahre begleitete. Im Vordergrund steht Ernsts ...