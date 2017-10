»Ruhe vor dem Sturm«

Donald Trump bereitet eine gefährliche Verschärfung der Konfrontation mit dem Iran vor. Diese Absicht hegt der US-Präsident offenbar schon seit einigen Wochen, wie sie in die Praxis umgesetzt werden soll, hält er vorläufig noch geheim und beschränkt sich auf düstere Andeutungen. Ungesicherte Gerüchte besagen, dass Trump sich schon am heutigen Dienstag mit einer Fernsehansprache »an die Nation« wenden könnte. Aber theoretisch hat er für eine öffentliche Darlegung seiner Pläne noch bis Sonntag Zeit. Ein vom US-Kongress am 22. Mai 2015 beschlossenes Gesetz verpflichtet das US-Außenministerium, dem Parlament spätestens alle 90 Tage über den Status aller künftigen Abkommen mit dem Iran Bericht zu erstatten. Dabei sind zwei Fragen zu beantworten. Erstens: Erfüllt die Gegenseite ihre Verpflichtungen? Zweitens: Liegt es »im grundlegenden nationalen Interesse« der USA, sich weiterhin an die Vereinbarungen, insbesondere an die Suspendierung bestimmter Sanktionen, z...