Ankara rettet Dschihadisten

Die türkische Armee hat am Montag den Beginn einer Militäroperation in der nordwestsyrischen Provinz Idlib bestätigt. Erkundungsfahrten seien bereits am Sonntag aufgenommen worden. Man wolle Stützpunkte markieren, von denen aus eine bevorstehende »Idlib-Operation« gesichert und überwacht werden könne. Überwachungsdrohnen sind bereits seit Samstag im Gebiet um den Grenzübergang Al-Atma im Einsatz.

Das offizielle Ziel des erneuten Militärengagements Ankaras in Syrien sei die Umsetzung der Astana-Vereinbarung über die Einrichtung eines Deeskalationsgebietes, so das Militär. Das Abkommen sieht eine Festigung des Waffenstillstandes in Syrien, eine Beendigung bewaffneter Auseinandersetzungen und die Verteilung von humanitärer und medizinischer Hilfe vor. In einem weiteren Schritt sollen die Wiederherstellung ziviler Infrastruktur und die Rückkehr von Flüchtlingen ermöglicht werden. Die Kriegswirtschaft soll der Wiederherstellung einer zivilen Ökonomie weichen, ...