Kampf um Land

In Äthiopien wächst der Protest gegen die Regierung. In der vergangen Woche ist es beim Irreecha-Erntedankfest der Oromoo wie bereits im vergangenen Jahr zu Kundgebungen gegen Addis Abeba gekommen. Zehntausende Menschen sollen vor allem in der Stadt Bishoftu ihren Unmut kundgetan haben, meldet die Nachrichtenagentur AFP. Die in Afrika gut vernetzte amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu sprach von einer Million Menschen, die sich in Bishoftu versammelt hätten.

Die Oromoo sind die größte Ethnie in dem ostafrikanischen Staat. Ihr Siedlungsgebiet umschließt die Hauptstadt Addis Abeba. Deshalb wird in der Metropole langsam der Platz knapp. Vor zwei Jahren erließ die Regierung ein Gesetz, das die Stadtgrenzen in das Gebiet der Oromoo ausweiten sollte. Umsiedlungen wären unvermeidlich gewesen. Inzwischen hat die Regierung das Gesetz zurückgenommen, berichtet Anadolu.

Im vergangenen Jahr kam es beim Irreecha-Fest zu einem Blutbad, als die Polizei Tränenga...