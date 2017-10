Von Reißleinen und Sagenfiguren

Die Concacaf, die Nord-, mittelamerikanische und karibische Fußballkonföderation, begann mit der Qualifikation für die WM 2018 im März 2015, es beteiligten sich 35 Verbände. Schon in den ersten Play-offs kam es zu dramatischen Begegnungen, so traf etwa die Auswahl von St. Kitts und Nevis auf die der Turks- und Caicosinseln. Da erstere 1997 schon einmal Vizemeister der Karibik war, während letzterer in ihrer gesamten Länderspielgeschichte erst drei Siege gelangen (gegen die Kaimaninseln, St. Lucia und die Britischen Jungferninseln), war St. Kitts und Nevis irgendwie favorisiert und münzte dieses Privileg in zwei Spielen insgesamt schamlos in ein 12:4 um.

Ein Fauxpas unterlief indes der Auswahl von Barbados in der zweiten Runde der Play-offs. Nach einem 2:0-Erfolg im Hinspiel gegen die niederländische Kolonie Aruba gewannen die Barbadischen auch den Rückkampf mit 1:0. Das Match wurde jedoch am grünen Tisch der FIFA mit 0:3 gewertet, weil der Inselstaat unge...