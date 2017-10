Weder progressiv noch revolutionär

Zu jW vom 2. Oktober: »Klares ›Ja‹ zu ­Katalonien« (online)

Ich vermisse eine Positionierung der jungen Welt in der Frage des katalanischen Referendums. Wie die meisten bürgerlichen Medien haltet Ihr Euch einerseits scheinbar aus dem politischen Konflikt heraus und macht zugleich kein Geheimnis aus Eurer Sympathie für die Separatisten.

Die katalanische Organisation der PCPE (Kommunistische Partei der Völker Spaniens) hat zum Referendum eine sehr gute Position bezogen, die in Eurer Berichterstattung leider keine Rolle spielt. Sie hat einen Aufruf an Arbeiterklasse und Volksschichten Kataloniens veröffentlicht, zur Wahl zu gehen, aber ungültig zu stimmen. Auf den Wahlzetteln sollte die Forderung nach einer sozialistischen Republik hinterlassen werden. Die Forderung nach staatlicher Unabhängigkeit eines sozial nicht bestimmten, also de facto bürgerlichen Kataloniens ist ein Anachronismus. Revolutionär wäre dies allenfalls i...