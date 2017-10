Betriebe über Menschen

Einen Rekord hat die kommende Regierung der Niederlande bereits am Wochenende gebrochen: Keine vorherige brauchte länger, um sich zu finden. Doch nun scheint es nach mehr als 200 Tagen geschafft zu sein. Am heutigen Montag beraten die vier Fraktionen intern über den Koalitionsvertrag, der ihnen zum ersten Mal in Gänze vorgelegt wird. Gibt es dort keine Einwände, wird das Regierungsprogramm am Dienstag auf einer Pressekonferenz von den Chefs der beteiligten Parteien präsentiert. Danach wird sich der amtierende Ministerpräsident Mark Rutte daran machen, sein Kabinett zusammenzustellen. In der kommenden Woche wird auch das Parlament über die Pläne der künftigen Regierung debattieren. Um den 23. Oktober herum könnte König Willem-Alexander die Minister vereidigen, so spekulieren die niederländischen Medien. Dass die Koalition aus Ruttes rechtsliberaler Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), den Linksliberalen von den Democraten 66 (D66), den Christdemo...