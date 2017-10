Vom »Abzug« zur Rückkehr

Nach dem 2014 verkündeten und gefeierten »Abzug« der NATO aus Afghanistan folgt jetzt die Rückkehr. Für die deutsche Bundeswehr bedeutet das eine Aufstockung der Obergrenze von 980 auf 1.400 Soldaten. Das berichtete zumindest das Magazin Der Spiegel am Wochenende nach »internen Informationen«. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher noch nicht. Die Planung wird dadurch erschwert, dass es in Berlin nach der Bundestagswahl noch keine neue Regierung gibt. Grundsätzlich ist aber weder von der FDP noch von den Grünen, die als Koalitionspartner der CDU/CSU in Aussicht genommen sind, Widerstand gegen einen stärkeren Militäreinsatz am Hindukusch zu erwarten. Möglicherweise wird diese Maßnahme, wie vor einigen Tagen gerüchteweise verlautete, zunächst ohne Einschaltung des Bundestages in die Tat umgesetzt werden. Das wäre eine Premiere in der deutschen Politik, entspräche aber den bisher geäußerten Absichten der Entscheidungsträger.

Das Pentagon hatte nach lange...