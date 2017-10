Warum Anwohner nicht geschützt?

Interessierten war es schon wenige Tage nach dem G-20-Gipfel klar: Den Hinterhalt am Eingang der Straße Schulterblatt, mit dem die Polizei ihr verzögertes Eingreifen im Schanzenviertel in der Nacht vom 7. zum 8. Juli begründet hat, hat es nie gegeben. Jetzt hat Hamburgs Innenbehörde in einem Papier eingestanden, was beispielsweise NDR Info schon am 19. Juli veröffentlichte, es existierten keine Belege für die Behauptung des Polizeipräsidenten Ralf Martin Meyer, dass die Einsatzkräfte von Hausdächern aus mit Molotowcocktails, Gehwegplatten, Steinen und Zwillen angegriffen werden sollten.

In der Antwort auf eine Anfrage der innenpolitischen Sprecherin der Fraktion von Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft, Christiane Schneider, räumte die Behörde ein, keinen der genannten Gegenstände am Schulterblatt gefunden zu haben, wie Spiegel online am Freitag berichtete. Auch Hinweise auf »selbstgemachte Eisenspeere«, mit denen Gewalttäter sich angeblich bewaffn...