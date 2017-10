Thunfischsteaks mit Ingwer

Geht es nach der iranischen Regierung, dann soll Jafar Panahi in seinem Heimatland keine Filme machen. 2010 bekam er aus politischen Gründen 20 Jahre Berufsverbot, saß im Gefängnis und hat es seitdem trotzdem geschafft, drei Filme fertigzustellen. Der letzte heißt »Taxi Teheran« (Iran 2015) und wurde auf einem USB-Stick zur 65. Berlinale geschmuggelt, wo er den Goldenen Bären erhielt sowie weitere Preise.

Es ist ein Film, der mit einfachen Mitteln gedreht wurde und trotzdem ästhetisch sehr überzeugend geraten ist. Panahi hat verschiedene Kameras in einem Auto angebracht, sich selber als Chauffeur hineingesetzt und ist so durch die Hauptstadt Irans gefahren mit vielen Passagieren im Taxi. Logisch: Ein reger Wechsel von Menschen und Debatten. So streiten ein Taschendieb und eine Lehrerin vehement darüber, ob die Todesstrafe eine adäquate Maßnahme des Staates darstellt oder nicht (der Taschendieb ist dafür, die Lehrerin nicht). Ein Mann, der bei einem Motor...