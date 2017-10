Nadine, deine Narben

Seit der Trennung bin ich wieder viel im Viertel unterwegs. Nachts schaue ich mir die Auslagen der wenigen Geschäfte an, dunkle Löcher voller Schatten. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass ich immer pünktlich am Backshop vorbeikomme, wenn die junge Frau die Stühle für den Freisitz auf die Straße trägt. Sie kann nicht von Nadine eingearbeitet worden sein, mich hat Nadine jedenfalls immer ermahnt, die Stühle schräg zum Tisch zu stellen, so dass sie zum Platznehmen einladen.

Bis ich dort anfing, glaubte auch ich an die schöne Geschichte: der kleine, traditionsreiche Laden gegen die Ketten. Tatsächlich gehen auch über diese Theke aufgebackene Teiglinge. Die Chefin führte das Fortbestehen ihres Ladens auf gezielte Kundenansprache zurück. »Zu Produkt eins empfehle ich Ihnen auch noch Produkt zwei«, diese Formel übte sie mit jedem Neuling ein, bis er sich nicht mehr scheute, sie zu verwenden.

Ich brauchte keine Woche, um zu erkennen, dass der Laden nicht wege...