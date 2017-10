Das waren keine guten Tage für den Bundeswehr-General und vormaligen General der Naziwehrmacht Hans Speidel. Nachdem er ein halbes Jahr zuvor zum Oberbefehlshaber der NATO-Landstreitkräfte in Mitteleuropa avanciert war, besuchte er am 8. und 9. Oktober 1957 mit einer Delegation des westlichen Militärbündnisses Dänemark und Norwegen – und erlebte sein blaues Wunder. Vor dem Hotel, in dem Speidel während seines Aufenthalts in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen untergebracht war, versammelten sich am 8. Oktober Demonstranten, die immer wieder »Hans go home!« riefen. Einige der Protestierenden hissten an einem Mast auf der Dachterrasse des Gebäudes eine Hakenkreuzflagge, die die eilig herbeigerufenen Hotelangestellten nur entfernen konnten, indem sie den Mast absägten: Die Fahnenleinen waren abgeschnitten, die Fahnenstange war mit Schmierseife eingerieben worden.

Als Speidel tags darauf nach Oslo weiterreiste, wurde es für ihn noch ungemütlicher. Die norwegi...