Prinzip Kooperation

Antony Hegarty (heute: Anohni) ist abermals nicht dabei. Fünf Songs lang stand sein bzw. ihr sehnsuchtsvoll flatterndes Falsett im Dienste des Debütalbums von Hercules and Love Affair. Das war 2008, einem sehr guten Jahr für cluborientierten Zitatpop aus New York, lässig repräsentiert durch Künstler des DFA-Labels, durch Shit Robot oder The Juan MacLean. Bei DFA, der Plattenfirma des Erfinders des kürzlich wiederbelebten LCD Soundsystems, James Murphy, erschien damals auch Andrew Butlers Gesellenstück, das erste Album von Hercules and Love Affair. Später trennte man sich, aus finanziellen Gründen.

Ohne dem mittlerweile in Belgien lebenden Butler, diesem sozial umtriebigen queeren DJ und Produzenten mit dem großen Gesp...