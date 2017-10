Schäuble im Élysée

Schon in der Elefantenrunde am Wahlabend bahnte sich der erste Koalitionsstreit an. Christian Lindner, schon ganz künftiger Finanzminister der »Jamaika«-Koalition, lehnte die Schaffung einer »Transferunion« ab. Darauf, so formulierte er beredt, laufe doch der Wunsch des französischen Präsidenten nach einem eigenen Budget für die Euro-Zone hinaus. Dabei fand die angeblich weltbewegende Rede Emmanuel Macrons erst zwei Tage später statt. Und sie enthielt genau das, was Lindner befürchtet hatte: »Europa« solle neuen Schwung bekommen durch ein eigenes Budget für die Euro-Zone, dazu einen eigenen Finanzminister. Atemberaubend an diesen Ideen Macrons war allenfalls, dass sie schon ein halbes Jahr lang durch die Presse genudelt worden waren. Die Welt kannte die Rede, bevor er sie hielt. Das besonders Schöne daran war nicht ihr Inhalt, sondern der Zeitpunkt. Zwei Tage nach der deutschen Bundestagswahl hatten Macrons Ideen gute Chancen, als eigene Vorschläge gewer...