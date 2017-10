Rechte unter sich

Zwei Wochen vor den Neuwahlen zum japanischen Unterhaus am 22. Oktober erlebt das Land ein skurriles Schauspiel. Erst am 25. September hatte Premierminister Shinzo Abe überraschend Neuwahlen angekündigt. Damit wollte Abe, dessen rechtskonservative Liberaldemokratische Partei (LDP) gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner über eine breite Mehrheit verfügt, in erster Linie den Aufstieg einer neuen politischen Kraft bremsen: der ebenfalls rechtskonservativen »Partei der Hoffnung« von Tokios Gouverneurin Yuriko Koike.

Dabei bestehen zwischen den um Posten und Pfründe kämpfenden Parteien kaum inhaltliche Unterschiede. Am Freitag präsentierte Koike in Tokio ihr Wahlmanifest. Im Jargon einer Werbeagentur sprach sie unter anderem von den »Zwölf Nullen« in ihrem Programm. Auf null reduziert werden sollen etwa bestimmte Pflanzenpollen, unter denen zahlreiche Allergiker leiden. Auch das Rauchen in der Öffentlichkeit soll weiter eingeschränkt werden. Anders als die LDP ...