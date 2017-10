In der Maske des Biedermanns

Der Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl gibt auch der Koalition der äußersten Rechten in Italien Auftrieb. »Nun sind wir dran«, zitierte das Nachrichtenportal stol.it den Chef der Lega Nord, Matteo Salvini. Während die AfD noch in der Opposition sei, »werden wir jetzt die Regierung übernehmen«. Dabei setzt er auf ein Bündnis mit der Partei Forza Italia (FI) von Expremier Silvio Berlusconi. Doch noch ist man trotz strategischer Gemeinsamkeiten taktisch uneins. Während Salvini als offener Rassist agiert, präsentiert sich Berlusconi als moderater Vertreter der »Centro Destra«, der rechten Mitte. Er möchte vergessen machen, dass er Führungsmitglied der faschistischen Putschloge »Propaganda Due« (P2) war, die ihm sein Medienimperium finanzierte, die Forza Italia (FI) aufbaute und ihn 1994 das erste Mal zur Regierungsübernahme verhalf. In sein damaliges Kabinett nahm er auch die Lega Nord sowie die Faschisten der 1946 von ehemaligen Führern des Mussolini-Regi...