Die Automobilindustrie befindet sich weltweit im Umbruch. Auch die deutschen Hersteller sind mit dem in der Branche anstehenden Strukturwandel konfrontiert. Dieselfahrzeuge werden im Zuge des Skandals um manipulierte Abgaswerte zum Ladenhüter. Auf dem wichtigen US-Absatzmarkt stehen beispielsweise massenhaft Diesel-Pkw von Volkswagen »auf Halde« und finden keine Abnehmer mehr, wie das Handelsblatt am Freitag berichtete. Die Zukunft soll ja bekanntlich vermeintlich umweltfreundlicheren Antrieben, insbesondere dem Elektroautomobil gehören. Wie das Blatt ebenfalls berichtete, gibt es in diesem Kontext offenbar sowohl bei Daimler als auch beim Volkswagen-Konzern Überlegungen zu Ausgründungen, Abspaltungen oder Verkäufen von Unternehmensteilen. Schließlich sollen die Profite trotz aller Krisenerscheinungen auch weiterhin steigen.

»Die Unternehmen müssen schneller und agiler werden, dazu müssen sie Ballast abwerfen«, so Stefan Bratzel vom an der Fachhochschule ...