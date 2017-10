The dark side of the »Wende«

Wenn alle darüber schreiben, was sich für die Ostdeutschen seit der »Wende« verbessert hat – wir erinnern an das, was sich für sie verschlechtert hat. Mit einem Beitrag (siehe jW vom 2./3. Oktober) ist das Thema nicht erschöpfend behandelt. Deshalb setzen wir die Auflistung anlässlich des 68. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik am 7. Oktober 1949 fort.

Als die Bundesbank 1991 die finanzielle Abschlussbilanz der DDR vorlegte, gab sie als Verschuldungsgesamtsumme dieses Staates 19,7 Milliarden Dollar an. Woher also die zur Wendezeit verbreitete Panikzahl von 45 Milliarden Schuldendollar herrührte – niemand vermochte es mehr zu sagen. Abgesehen davon, dass den knapp 20 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten Guthaben in etwa gleicher Höhe gegenüberstanden: Gemessen an heutigen Verhältnissen darf die DDR als Ausbund finanzpolitischer Gewissenhaftigkeit gelten. Pro Kopf der Bevölkerung schlugen rund 1.180 Dollar auf der Sollseite zu B...