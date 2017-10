LGBTI-Aktivistin von Polizist getötet

Der tödliche Schuss eines Polizisten auf eine Studierende in Atlanta sorgt weiter für Diskussionen. Der Vorfall hatte heftige Proteste von Kommilitonen an der »Georgia Tech«-Hochschule in der Hauptstadt des südöstlichen US-Bundesstaates Georgia ausgelöst.

Was war passiert? Am späten Abend des 16. September war bei der Campuspolizei ein Notruf eingegangen. Jemand hatte gemeldet, vor einem Wohnheimgebäude laufe eine mit einem Messer oder einer Pistole bewaffnete, vermutlich betrunkene Person herum. Vier Polizisten kamen zu dem beschriebenen Ort. Amateurvideoaufnahmen zeigen, was dann geschah. Ein Mensch in hellem T-Shirt ruft »Shoot me!« (Erschieß mich!), die Polizisten fordern ihn mehrfach auf, sein Messer fallen zu lassen und ruhig zu bleiben. Er läuft jedoch langsam auf einen der Beamten zu. Daraufhin schießt dieser auf die noch etwa sechs Meter entfernte Person, die sofort zu Boden fällt und laut schreit. Im Krankenhaus konnte später nur noch ihr Tod fe...