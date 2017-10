Mohammed macht’s möglich

König Salman hat in diesem Sommer wieder nett Urlaub gemacht. Vier Wochen Marokko für umgerechnet 80 Millionen Euro. Selbst für Royals nicht gerade ein Last-Minute-Schnäppchen. 800 Zimmer hatte der saudi-arabische Monarch reserviert. 200 Mietwagen mussten aus dem ganzen Land nach Tanger gebracht werden, um Salman und seine Entourage von gut 1.000 Leuten mobil zu halten. Bei allen in Marokko, deren Geschäft irgendwie mit dem Tourismus zusammenhängt, war das so, als fielen Zucker- und Opferfest auf einen Tag. Der König samt Anhang werden am Ende für mehr als ein Prozent des Gesamtumsatzes der marokkanischen Tourismusbranche verantwortlich sein, schätzte die israelische Zeitung Haaretz.

Während der greise Herr das Geld mit beiden Händen ausgab, muss in der Heimat der Gürtel enger geschnallt werden. In den letzten beiden Quartalen schrumpfte nämlich die Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt; BIP), im abgelaufenen Vierteljahr um 1,06 Prozentpunkte, im Quar...