Am 27. September hielt der Vorsitzende der britischen Labour Party, Jeremy Corbyn, auf dem Parteitag in Brighton eine programmatische Rede. Unter der Überschrift »Unser Sozialismus des 21. Jahrhunderts« veröffentlichte das von der Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegebene Internetmagazin Internationale Politik und Gesellschaft am Donnerstag eine gekürzte Fassung in deutscher Sprache. Hier ein Auszug:

Es ist die Labour Party, die heute die Themen vorgibt und ein neues gemeinsames Verständnis darüber entwickelt, welche Richtung unser Land einschlagen sollte. (…)

Natürlich gab es auch solche, die nicht allzugut aus der Wahl hervorgingen. Ich denke da an einige unserer eher traditionellen Freunde aus den Medien. Sie haben den Wahlkampf betrieben, wie sie es immer tun, und auf Befehl ihrer im Steuerexil sitzenden Eigentümer Labour ein ums andere Mal verrissen. Am Tag vor der Wahl widmete eine Zeitung vierzehn Seiten dem Angriff auf die Labour Party. Unser Ergebn...