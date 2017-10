Systemwechsel nötig

»Die Pflege fährt auf der letzten Rille.« So brachte Eugen Brysch von der »Deutschen Stiftung Patientenschutz« eine am Donnerstag veröffentlichte Analyse auf den Punkt. Während die jährliche Zahl der Krankenhauspatienten laut Statistischem Bundesamt seit 1991 um 34 Prozent gestiegen ist, ging die der Pflegekräfte insgesamt sogar leicht zurück. Anders bei den Ärzten: Waren vor 25 Jahren noch 95.200 Mediziner in deutschen Krankenhäusern tätig, sind es nunmehr 158.100 – ein Plus von 66 Prozent.

Warum stellen die Kliniken immer mehr vergleichsweise hochbezahlte Ärzte an und sparen an der Pflege (und im Servicebereich)? Die Antwort liegt im Finanzierungssystem: Seit gut zehn Jahren werden für die Behandlung bestimmter Fälle Pauschalen gezahlt. Deren Höhe richtet sich nach der ärztlichen Diagnose. Der Arzt ist also derjenige, der in den Krankenhäusern Umsatz generiert. Die Pflege schlägt in diesem System als reiner Kostenfaktor zu Buche.

Die ...