Postler vor Streik

In den kommenden Wochen könnten in Großbritannien über 100.000 Beschäftigte der Post in den Streik treten und die rechtzeitige Auslieferung der Weihnachtspakete in Gefahr bringen. 89 Prozent aller Befragten sprachen sich in einer von der Gewerkschaft CWU organisierten Urabstimmung für den Arbeitskampf aus. Die Wahlbeteiligung lag bei 73 Prozent.

Laut den geltenden Antigewerkschaftsgesetzen war für die Gültigkeit des Streikbeschlusses eine Mindestbeteiligung von 50 Prozent erforderlich. »Wir haben die neuen Gesetzesverschärfungen als erste getestet und die Aufgabe bestanden«, so CWU-Generalsekretär Dave Ward in einer ersten Reaktion auf das Abstimmungsergebnis.

Royal Mail, die britische Post, ist heute im Eigentum internationaler Hedgefonds. Sie wurde im Jahr 2013 von der damaligen konservativ-liberaldemokratischen Regierung privatisiert, indem Postaktien von 750 Millionen Pfund unter Wert auf den Markt geworfen wurden. Ein Streik der im Unternehmen stark ...