Linke demonstriert Einigkeit

In Kairo hat sich am vergangenen Wochenende beim Parteitag der Sozialistischen Volksallianz (SPAP) die Prominenz von Ägyptens linker Opposition die Klinke in die Hand gegeben. Eigentlich stand vor allem die Neuwahl des Zentralkomitees der nasseristischen Partei auf der Agenda. Doch die Eröffnung des Kongresses erweckte auch den Eindruck, die Einigkeit der zersplitterten regimekritischen Linken solle demonstriert werden. Hochrangige Funktionäre von mindestens sieben Parteien sowie derzeitige oder ehemalige Galionsfiguren der linken Bewegung beschworen ihren Zusammenhalt, ihre Ablehnung der autoritären Politik von Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi und riefen dazu auf, dem unter dessen Regentschaft erstarkten Polizei- und Geheimdienstapparat Paroli zu bieten.

Ägypten dürfe nicht von nur einer Stimme regiert werden, erklärte der SPAP-Vorsitzende Medhat Sahed. Die Politik befinde sich im Griff des Sicherheitsapparates. Dieser müsse gelockert werden. »Wir...