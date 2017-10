Arbeiterfreundliche Chinesen

Seit Jahren nehmen die chinesischen Direktinvestitionen in der BRD zu. Seit 2015 ist die Volksrepublik nach den USA der zweitgrößte Direktinvestor hierzulande. Im vergangenen Jahr flossen 13 Milliarden Euro. Wenn chinesische Investoren bei deutschen Unternehmen einsteigen oder diese gleich komplett übernehmen, akzeptieren sie meist das hiesige Modell der Mitbestimmung und die Tarifbindung. Darauf weist die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung (HBS) in ihrem aktuellen, am Donnerstag veröffentlichten »Böckler-Impuls« hin.

»Betriebs- und Aufsichtsräte haben oft mehr Stress mit den verbliebenen deutschen Managern als mit Vertretern ...