Fass mein Sturmgewehr nicht an

Nach dem Massaker in Las Vegas wurde Stephen Bannon von dem australischen Journalisten Jonathan Swan gefragt, ob der Präsident jetzt zu Änderungen an der äußerst laxen Waffengesetzgebung der USA bereit sein könnte. Donald Trumps ehemaliger »Chefstratege« war entsetzt: »Unmöglich! Das wäre das Ende von allem.« Daraufhin stellte Swan eine Zusatzfrage: Würden die Anhänger des Präsidenten darauf noch heftiger reagieren als auf ein Amnestiegesetz für »illegale« Einwanderer? Bannons Antwort: »Heftiger, tatsächlich, so schwer das zu glauben ist.«

Aber Trump weiß selbst, dass viele seiner Wähler sich in wahnhaft hohem Maß über die Zahl und Feuerstärke ihrer Schusswaffe definieren und jede staatliche Beschränkung übelnähmen. Das konservative Magazin Washington Examiner veröffentlichte am Dienstag auf seiner Internetseite eine interne Argumentationshilfe des Weißen Hauses für Regierungsmitarbeiter. Der zweite Zusatzartikel, der den Waffenbesitz sichert, sei »ein ze...