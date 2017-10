Aufstieg und Fall

Potsdam. Die »Potsdam Royals« sind mit Kantersiegen gegen die Berlin Adler in die German Football League (GFL) aufgestiegen, das Oberhaus des Vollkontaktsports hierzulande. 42:7 gewannen die Brandenburger das Rückspiel am Samstag im heimischen Stadion Luftschiffhafen nach einem 55:12-Auswärtssieg in der Hinpartie. Summa summarum fegten die »Königlichen« den sechsmaligen Landesmeister (zuletzt 2009) 97:19 vom Platz. Das bedeutete auch eine Wachablösung im Football der Hauptstadt, wo am 7. Oktober im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion die Meisterschale vergeben wird. Serienchampion Braunschweig Lions trifft auf Herausforderer Schwäbisch Hall Unicorns.

