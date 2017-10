Richter hinterfragen Rundfunkgebühr

Der Rundfunkbeitrag (zur Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Anstalten ARD/ZDF etc.) darf für Hotel- und Gästezimmer nur erhoben werden, wenn dort auch eine Empfangsmöglichkeit vorhanden ist. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Mittwoch vergangener Woche entschieden (Az.:BVerwG 6 C 32.16).

Geklagt hatte die Betreiberin eines Hostels in Neu-Ulm (Bayern), die den allgemeinen Beitrag für Betriebsstätten zahlt und auch noch für jedes ihrer Gästezimmer einen Drittelbeitrag zahlen sollte. Sie argumentierte, dass es in den...